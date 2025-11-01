В Германии озвучили цель Зеленского в украинском конфликте

Владимир Зеленский собирается продолжать конфликт до тех пор, пока не получит от Европейского союза замороженные российские активы. Такое мнение высказал в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецкий предприниматель Ким Дотком.

«Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение», — написал предприниматель.

Он подчеркнул, что для Зеленского важны только деньги, а не жизни солдат, и призвал не отдавать ему российские активы.

Стало известно о серьезной проблеме, с которой столкнулся Зеленский

После начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Украина добивается передаче ей этих денег.

При этом лидеры ЕС договорились удовлетворить «насущные финансовые потребности» Украины в ближайшие два года, но не одобрили план выдачи Киеву кредита под замороженные российские активы. Идея такого кредита появилась у Еврокомиссии на фоне сокращения американской поддержки Украины.

В свою очередь эксперты отмечали, что изъятие российских активов может привести к краху европейских банков, оттоку иностранных инвестиций и падению доверия к евро.