Значительная часть деятельных украинских националистов уничтожена в ходе военного конфликта с Россией. Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в Telegram-канале.

"Мне представляется, что большинство тех, кто был главной движущей силой украинского национализма, - их, может быть, несколько тысяч, - они уже утилизированы в военном конфликте", - написал он.

Политик отметил, что от этого движения остались "одни проходимцы, которые предпочитают свой патриотизм показывать с безопасного расстояния по телевизору". В то же время, считает Азаров, "обычные западенцы <...> и не стремились никогда лезть в опасные для себя истории".

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Последние перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.