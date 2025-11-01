В поведении Трампа увидели изменения из-за «Буревестника» и «Посейдона»

После новостей об испытании нового российского оружия «Буревестник» и «Посейдон» президент США Дональд Трамп «перестал кривляться». Об изменении поведения Трампа заявил российский политолог Владимир Ружанский, его слова приводит «Царьград».

По словам Ружанского, сообщения о вооружении заставили Трампа «притихнуть» — таким образом Россия нашла возможность влиять на американского президента.

«Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае, понятный ему язык», — заявил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Он назвал проверку возможностей «Посейдона» огромным успехом.