Глава МИД ФРГ считает, что для размещения сил в Газе нужен четкий мандат

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за обеспечение возможного размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа четким юридическим мандатом.

"Международным стабилизационным силам в Газе нужна четкая основа в международном праве. Мы понимаем, что это имеет первостепенное значение для тех стран, которые, вероятно, захотят направить войска в Газу, и для палестинцев. Германия также хочет видеть четкий мандат для этой миссии", - заявил Вадефуль, выступая на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

В то же время он высказался за расширение гуманитарного доступа и обеспечение доставки гуманитарной помощи населению Газы, поскольку положение населения в анклаве остается сложным. Глава МИД ФРГ отметил, что необходимо как можно скорее "заполнить вакуум" касательно безопасности и управления в секторе Газа, чтобы не допустить захвата власти палестинским движением ХАМАС.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двух государств. Германия, по его словам, готова сыграть важную роль вместе с Египтом в конференции по восстановлению сектора Газа.

Ранее портал Axios сообщил, что США ведут закрытые переговоры с рядом стран о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа и намерены представить план в течение ближайших нескольких недель. В состав международных сил, по данным портала, войдут представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции. Согласно проекту, они будут размещены на границе анклава с Египтом и Израилем.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана Трампа. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.