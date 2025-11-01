Обзор иноСМИ: обращение президента Венесуэлы к Путину и где прячет деньги Зеленский

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Венесуэла попросила помощи у Москвы и Пекина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, а также надеется на содействие Китая и Ирана на фоне резко усилившегося давления со стороны США. Об этом сообщило со ссылкой на осведомленные источники американское издание The Washington Post.

На фоне наращивания американского военного присутствия в Карибском бассейне Венесуэла попросила у Китая «ускорить производство систем радиолокационного обнаружения», у Ирана «пассивное оборудование обнаружения», «GPS-скремблеры» и «беспилотники с дальностью действия 1000 км». У России Мадуро попросил предоставить стране ракеты, радары, системы ПВО и а также помощь в ремонте самолетов, отмечается в статье.

На Украине ищут «козла отпущения» из-за проблем с энергетикой

Украинская оппозиция на фоне дела экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, обвиненного в мошенничестве, считает, что официальный Киев использует судебное преследование для «запугивания оппонентов». А главы украинских энергетических компаний опасаются, что дело Кудрицкого является частью плана властей по поиску «козла отпущения». Об этом пишет Politico.

По словам источников издания, предстоящая зима будет очень сложной для Украины из-за российских ударов по энергетики. «Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины (…) В киевских квартирах уже 10 градусов тепла, и город вполне может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Люди уже возмущены этим, поэтому администрации президента нужны козлы отпущения», — уверен один их опрошенных экспертов.

Почему Зеленский хранит деньги в офшорах в Белизе и на Кипре?

Владимир Зеленский «под соусом «антикоррупционной реформы»» выводит дивиденды в Белиз, а в его декларации фигурируют также Кипр и Италия. При этом в банковских документах, в отличие от оппозиционных политиков, не видно сделанных им переводов на нужды армии, пишет украинское издание «Останнiй бастiон».

«Можно не верить в народ, в парламент, даже в своих министров, но не верить в возглавляемую страну — это политическая шизофрения с кипрской пропиской», —констатировали журналисты, оценивая действия Зеленского.

В Германии назвали причину заявления Трампа о ядерных испытаниях

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вернуться к ядерным испытаниям после того, как Россия испытала ракету-носитель «Посейдон», могло быть сделано по недоразумению. Об этом заявил генерал бундесвера Клаус Виттан в интервью Die Welt.

«Это какое-то недоразумение, потому что президент России Владимир Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», — заявил Виттан, высказав также мнение, что заявление главы Белого дома может быть сигналом о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.

Таролог предсказала раздел Украины

Сделанное в ходе интервью блогеру-миллионику Татьяне Коряк предсказание украинского таролога Юлия Левченко о том, что в состав России в итоге войдут Харьковская, Николаевская и Одесская области, вызвало резкую реакцию на Украине. Об этом пишет Страна.ua.

Интернет-пользователи заявили о «неуместности» таких предсказаний и распространении их в публичном пространстве, а также призвали возбудить против таролога уголовное дело. В свою очередь блогер ответила хейтерам, «погадав» на то, осудят ли ее за интервью. Она вытащила карту «с изображением среднего пальца», отмечает издание.