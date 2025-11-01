Трамп ограничил доступ СМИ в Белый дом

Белый дом ограничил доступ прессы на верхний этаж западного крыла, где располагается офис пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенный меморандум, меры приняты якобы с целью защиты конфиденциальной информации.

Речь идет о доступе в комнату 140 — теперь он запрещен без разрешения, полученного в форме предварительной записи у уполномоченного сотрудника Белого дома. Решение связано с «недавними структурными изменениями» в совбезе Белого дома — теперь отдел пресс-службы отвечает за все коммуникации, в том числе по вопросам национальной безопасности.

Ранее администрация Трампа запретила доступ журналистам агентства Associated Press на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди. Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение, а федеральный окружный суд округа Колумбия постановил, что американское правительство должно восстановить доступ агентства к белому дому.