Глава правительства Венгрии Виктор Орбан направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу запрос на исключение страны из санкций, наложенных на российскую нефть. Глава Белого дома отметил, что пока не было принято решение, но Орбан поднимал эту тему.

© runews24.ru

На прошлой неделе Вашингтон ввел новый пакет санкций, направленных против российских энергетических компаний, которые поставляют нефть в Венгрию. Орбан подчеркнул, что американские власти не до конца понимают специфику его страны, поскольку она не имеет выхода к морю и не может полностью обеспечить себя нефтью.

Премьер планирует обсудить этот вопрос с Трампом во время визита в США, так как отказ от российских энергоресурсов может привести к росту цен внутри страны.

Руководитель администрации премьер-министра Гергей Гуйяш надеется, что Трамп сохранит свою позицию и поддержит Венгрию в сложной ситуации.

Напомним, что в Сербии заявили, что мир подошел к краю ядерной войны. Часть высших чиновников США перевезли на засекреченные базы.