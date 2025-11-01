Раскол НАТО и попытки подставить Россию: «грязная игра» Евросоюза

Гибридные операции, диверсии, террор, дезинформация и военная пропаганда — норма нынешней войны Запада против России. Как сообщает «Царьград», при этом всем в рядах ЕС начал происходить раскол, а несогласных с политикой Запада стремятся грязно переманить на свою сторону.

Атака по венгерским НПЗ

21 октября в Венгрии синхронно загорелись два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ): около полудня взрыв прогремел на румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти, а вечером загорелся венгерский НПЗ MOL в Сазхаломбатте. Первый прямо и непосредственно принадлежит венграм, а вот второй, как считается, находится в собственности одной из дочерних структур «Лукойла». Оба предприятия работали на российской нефти.

Синхронные взрывы на двух предприятиях не могли быть случайным стечением обстоятельств. Однако уже на следующий день стало известно о взрыве на заводе в Братиславе, который также принадлежит MOL. Вскоре выяснилось, что эта новость фейк. В результате события двух дней стали напоминать гибридную операцию, при которой реальные действия дополнялись информационным вбросом.

«Все больше это напоминает отлично спланированную, широко скоординированную информационную кампанию, развёрнутую против пророссийски настроенных европейских государств, в частности Венгрии, а вместе с ней и самой России», — отметил Telegram-канал «Военная хроника».

Его авторы отмечают, что первыми дезинформацию распространили европейские русскоязычные площадки, которые не раз публиковали фейки о «взрывах» и «пожарах» на нефтяных объектах Центральной Европы. У таких информационных диверсий сразу несколько целей: создание хаоса в экономике и удар по энергетической безопасности.

«В совокупности мы наблюдаем не хаотичный поток ошибок, слухов и вбросов, а согласованную стратегию, в которой задействованы медиаплощадки разного уровня, политические деятели и т.д. В этой "грязной игре" на всех странах с иным взглядом на Россию — типа Венгрии и Словакии — отрабатываются инструменты давления и дискредитации», — подчеркивает «Военная хроника».

Выгодно не только Киеву

Первым, о ком вспомнили эксперты и обозреватели, стало украинское Главное управление разведки (ГУР), которое имеет богатый террористический и диверсионный опыт. Военный обозреватель «КП» полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что теракт — дело рук украинских диверсантов.

«Цель понятная: испортить Орбану настроение, навредить Венгрии, чтобы она не закачивала российские энергоресурсы. Только так можно объяснить вот эти пожары не только в Венгрии, но и в Словакии. На этот счёт у меня нет никакого сомнения», — заявил он.

Однако выгоду получает не только Украина, но и руководство ЕС, которое мечтает насолить Венгрии, лишив ее дешевых энергоресурсов. Подполковник запаса ФСБ Андрей Попов уверен, что взрывы — один из «аспектов политики Брюсселя к несогласным».

Большой бизнес

Уничтожение НПЗ может быть ультимативным доводом в адрес Будапешта, объясняющим, почему сотрудничество с Россией им больше не выгодно. Предприятия строятся под определенный тип сырья и не могут свободно менять поставщиков. Если страна имеет построенную под российскую нефть инфраструктуру, то ей проще обходить санкции, чем перестраивать отрасль.

Однако все меняется, если предприятия уничтожены и их нужно восстанавливать заново. Таким образом, бенефициаром теракта могут быть не только Киев и Брюссель, но и крупные западные корпорации.

На фоне СВО это почти незаметно, однако происходящее в мире можно назвать нефтяной войной. В ее основе лежит то, что американские добытчики сланцевой нефти прошли пик добычи. Нефти в месторождениях много, но добывать ее все дороже. На этом фоне ОПЕК+ с 2024 года начал систематически повышать квоты на добычу. Сперва считалось, что так организация хочет наказать страны-нарушители сделки, однако позднее стало понятно, что цель — уничтожить конкурентов и получить максимальную выгоду в будущем.

Игру ОПЕК+ прочитали и гигантские корпорации, вроде ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и Total Energies, недавно решившие тоже наращивать добычу. В результате удары по европейским заводам нанесены в условиях, рынок наполнен дешевой нефтью, а ее переработка не представляет проблемы.

Ситуация идеальна для передела рынка: уничтожив нефтеперерабатывающие заводы в момент высоких цен на нефть, можно получить ценовой шок регионального или даже мирового масштаба. В текущих условиях они могут подтолкнуть страны к смене поставщиков, подставив таким образом и Россию.