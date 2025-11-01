В ВОЗ назвали число смертельных случаев при заболевании холерой

За 9 месяцев 2025 года жертвами стали 6 508 человек.

Всего в мире было зарегистрировано за этот период свыше 518 тысяч заболевших.

Во Всемирной организация здравоохранения отметили, что число летальных исходов уже превысило показатели за весь 2024 год, когда от холеры умерли 6 028 человек.

По словам экспертов, «конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата привели к усилению вспышек холеры, особенно в сельских районах и областях, пострадавших от наводнений, где неразвитая инфраструктура и ограниченный доступ к медпомощи задерживают лечение».

В ВОЗ подчеркнули, что «данные остаются неполными», в том числе из-за задержек в предоставлении сведений, «особенно в странах, которые сталкиваются с нестабильной обстановкой и экстремальными погодными явлениями».