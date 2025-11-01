Раскрыто будущее выгнанного с позором похотливого брата британского короля

В Британии по-новому разгорается скандал вокруг растленного брата короля Карла III, который совсем недавно именовался принцем Эндрю, герцогом Йоркским, графом Инвернессским и бароном Киллили, кавалером Большого креста Королевского викторианского ордена, кавалером-компаньоном Благороднейшего королевского ордена Подвязки. Теперь он просто фигурант секс-скандала Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

В четверг вечером Букингемский дворец объявил, что король Карл III начал процесс лишения своего брата титулов и почестей и выселения его из королевского поместья в Виндзоре, что привело к тому, что Эндрю впал в немилость из-за его связей с осужденным сексуальным преступником-сутенером Джеффри Эпштейном, поставлявшим несовершеннолетних девочек сильным мира сего. К следующему утру имя Эндрю уже было вычеркнуто из официальной книги пэров – решающий шаг в формальном отказе от его титулов.

В то время как королевская семья надеется, что этот шаг сможет подвести черту под многолетним скандалом, возникают вопросы о том, где будет жить 65-летний Эндрю, может ли он столкнуться с новыми юридическими проблемами и успокоит ли британскую общественность его изгнание.

Канал CNN попробовал ответить на эти вопросы.

Итак, где Эндрю будет теперь жить?

До последнего времени растленный принц обитал в Ройял-Лодж, величественном особняке на 30 комнат в Виндзор-Грейт-парке, к западу от Лондона, который был домом Эндрю с 2003 года. Покойная королева Елизавета II предоставила Эндрю, третьему из своих четырех детей, право жить в этой недвижимости, и срок его 75-летней аренды истекал в 2078 году.

Но в своем заявлении в четверг вечером Букингемский дворец сообщил, что Эндрю было направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды и что он “переедет в другое частное жилье”. Предполагается, что он переедет, как только это станет практически возможным.

Королевские источники сообщили CNN, что Эндрю будет предоставлен дом в частном королевском поместье в Сандрингеме, графство Норфолк. В этом огромном поместье на восточном побережье Англии находится около 150 объектов недвижимости.

Именно там королевская семья проводит Рождество. По словам королевского источника, перед объявлением в четверг вечером Эндрю уже сказали, что ему не будут рады в загородном доме на праздники.

Другой источник сообщил, что Эндрю, возможно, не переедет в Сандрингем до окончания рождественских праздников, поскольку на подачу уведомления, сдачу в аренду и организацию переезда потребуется некоторое время.

Будет ли королевский братец получать доход?

Да, но CNN отмечает, что пока не ясно, какой именно. По сообщениям британских СМИ, после того, как Эндрю отошел от государственных обязанностей после своего провального интервью BBC Newsnight в 2019 году, Эндрю, как считалось, получал ежегодное пособие в размере около 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) от покойной королевы.

В сообщениях говорилось, что эти выплаты первоначально продолжались при Карле III, но, как известно, король прекратил выплачивать пособие.

Несмотря на то, что Эндрю был лишен титула принца, CNN понимает, что Эндрю по-прежнему будет получать доход от брата-короля.

Финансовые дела Эндрю всегда были чем-то вроде тайны. Его единственным задекларированным источником дохода является пенсия, которую он получает за время службы в военно-морском флоте с 1979 по 2001 год и которая, как утверждается, составляет 20 000 фунтов стерлингов (26 000 долларов) в год.

Будет ли похотливый принц по-прежнему находится в очереди наследования?

Удивительно, но Эндрю, возможно, и лишился своих титулов, статуса и почестей, однако он по-прежнему восьмой в очереди на британский престол.

Существует процедура официального исключения его из линии наследования в соответствии с законодательством, но это займет некоторое время, поскольку для этого требуется согласие стран Содружества по всему миру, поясняет CNN. В последний раз этот протокол применялся в 1936 году, когда Эдуард VIII отрекся от престола.

Что будет с его семьей?

Эндрю и Сара Фергюсон развелись в 1996 году, но с 2008 года живут рядом в Королевском домике в Виндзоре. Ранее в этом месяце его бывшая жена вернула себе девичью фамилию, когда Эндрю отказался от своих королевских титулов, включая герцог Йоркский. Она также переезжает из Ройял Лодж и самостоятельно обустраивает свое жилье. Понятно, что она не поедет с Эндрю, когда он переедет в Сандрингем.

Их дочери, 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения, являются неработающими членами королевской семьи и сохранят свои титулы как дочери сына монарха в соответствии с директивой, изданной королем Георгом V в 1917 году.

Беатрис живет со своим мужем в Котсуолдсе, примерно в 100 милях от Лондона, но у нее есть квартира в Сент-Джеймсском дворце в столице. У Евгении и ее мужа есть коттедж на территории Кенсингтонского дворца, но они проводят много времени за границей. Изгнание их отца никак не повлияет на их жизненное положение.

Можно ли привлечь его к ответственности перед парламентом?

Либеральные демократы, оппозиционная партия, недавно призвали Эндрю дать показания парламентскому комитету о своих финансах и потенциальной арендной плате за проживание в Ройял Лодж.

До сих пор лицемерное лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера отказывалось предоставить членам парламента время для обсуждения финансового положения Эндрю, несмотря на призывы общественности провести надлежащую проверку.

На этой неделе Джеффри Клифтон-Браун, законодатель от консервативной партии и председатель Комитета по государственным счетам, направил письмо в Королевскую комиссию по недвижимости с просьбой предоставить дополнительную информацию об условиях аренды Эндрю Ройял Лодж.

Этот комитет отвечает за “обеспечение наилучшего использования средств налогоплательщиков”, - написал Клифтон-Браун, и поэтому “мы считаем разумным запросить дополнительную информацию о статусе и обосновании аренды Королевской ложи”.

Могут ли у него возникнуть дополнительные юридические проблемы?

Потенциально могут, отмечает CNN. Группа активистов “Республика”, выступающая за отмену в Британии отжившей свое монархии, заявляет, что она ведет частное расследование в отношении Эндрю, "потому что, если правительство и полиция не привлекут его к ответственности, это сделаем мы".

Группа заявляет, что дала указание юристам провести расследование и, при необходимости, возбудить частное преследование по обвинениям в сексуальных преступлениях и ненадлежащем поведении на государственной службе.

Вирджиния Джуффре, известная обвинительница Эпштейна и его окружения, утверждала, что Эндрю трижды занимался с ней сексом, когда она была подростком. В своих недавних мемуарах, опубликованных посмертно, Джуффре написала, что Эндрю “считал, что заниматься сексом со мной - его неотъемлемое право”.

Несмотря на то, что Эндрю утверждал, что будто бы никогда не встречался с ней, в 2022 году он, как сообщается, заплатил миллионы долларов Джуффре, чтобы урегулировать гражданский иск, который она возбудила против него. Он неоднократно отрицал все выдвинутые против него обвинения.

Джуффре покончила с собой в апреле. В четверг Скай и Аманда Робертс, брат и невестка Джуффра, сообщили CNN, что Джуффр была бы “рада” узнать, что Эндрю был лишен титула, который помогал ему избежать ответственности. “Я думаю, она была бы горда, и я думаю, что она повернулась бы к своим детям и сказала: "Я сделала это. Я поймала плохого парня", - сказала Аманда Робертс.

Будет ли этого достаточно для британской общественности?

Трудно сказать, полагает CNN. Эндрю крайне непопулярен среди британской общественности. Согласно опросу, опубликованному в четверг YouGov, 91% британцев негативно относятся к Эндрю. Только 4% - положительно. Напротив, британцам в целом нравятся принц Уильям (76%) и его отец Чарльз (62%), и в целом они положительно относятся к монархии как институту (56%).

Если грехопадение Эндрю началось всерьез после его интервью BBC Newsnight в 2019 году, королевская семья неоднократно пыталась подвести черту под скандалом – сначала удалив Эндрю из общественной жизни, затем лишив его воинских званий и покровительства, позже лишив его финансовой поддержки, а затем отказавшись от некоторых из них. его титулы – и теперь король навсегда изгоняет его из дворца как изгоя.

Ни одна из этих мер не смогла подавить общественный резонанс. Еще неизвестно, будет ли на этот раз по-другому, отмечает CNN.

Возможно, скандал с Эндрю разгорался так долго потому, что общественности его “наказания” не кажутся соразмерными обвинениям, с которыми он сталкивается. Хотя потеря его титулов и привилегированного места жительства может стать личной трагедией для Эндрю, она не вызывает особого сочувствия у общественности, требующей надлежащей отчетности.