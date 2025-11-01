Что произошло 1 ноября: катастрофическое цунами и прыжок из стратосферы

1 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — землетрясение и цунами в Португалии и совершение офицерами-испытателями рекордных прыжков с парашютом из стратосферы. Подробности — в материале «Рамблера».

Природные катаклизмы в Португалии

1 ноября 1755 года Лиссабон пережил мощное землетрясение, за которым последовали разрушительное цунами и пожары. В результате стихийного бедствия столица Португалии была практически полностью уничтожена. По разным источникам, число жертв составило от 50 до 100 тысяч человек, а более 9 тысяч зданий превратились в руины.

Старт испытаний водородной бомбы

В 1952 году 1 ноября на атолле Эниветок, который входит в состав Маршалловых островов в Тихом океане, США провели первые испытания водородной бомбы. Однако это был лишь прототип, представлявший собой гигантскую стационарную установку, сравнимую по размерам с двухэтажным домом и имевшую массу 82 тонны. Мощность взрыва составила 10,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Этот показатель в сотни раз превышал мощность атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму. После испытания остров, где располагался заряд, был полностью уничтожен, а образовавшийся кратер имел диаметр более 1,5 километров.

Открытие в Ленинграде первого в СССР Дворца бракосочетания

1 ноября 1959 года состоялось торжественное открытие первого в Советском Союзе Дворца бракосочетания, расположенного на Английской набережной в Ленинграде, в здании бывшего особняка Фон Дервизов. До революции 1917 года заключение браков происходило в церквях, где велись специальные учетные книги. С приходом новой власти и принятием «Декрета о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» в 1917 году, в России были учреждены отделы ЗАГС. Тем не менее именно открытие Дворца бракосочетания стало началом новой традиции — торжественной регистрации брака, которая до сих пор сохраняется.

Рекордный прыжок из стратосферы

В 1962 году, советские парашютисты-испытатели Евгений Андреев и Петр Долгов установили исторический рекорд, совершив прыжки с парашютом из стратосферы. Они выпрыгнули с высоты более 25 километров с аэростата «Волга». Андреев успешно приземлился, и его достижение до 2012 года считалось непревзойденным. Долгов погиб из-за разгерметизации скафандра. Оба испытателя были удостоены звания Героя Советского Союза за свои смелые подвиги.

Основание Европейского Союза

1 ноября 1993 года был официально создан Европейский союз — это объединение 27 стран Европы, включающее как экономическую, так и политическую составляющие. На территории ЕС действует единая система законов, общий рынок и открытые границы, что обеспечивает свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг между государствами-членами. 12 из этих стран используют общую валюту — евро.

Коронация Филиппа II Августа, короля Франции

1 ноября 1179 года в Реймсском соборе Филипп II Август, король Франции (1180–1223), был коронован. Филипп — сын Людовика VII и Адели Шампанской. Обряд назначили на 15 августа, но Филипп заблудился на охоте и был найден через три дня в тяжелом состоянии. Он отправился в Англию молиться о здравии у гробницы Томаса Бекета. Филипп выздоровел, но Людовика вскоре разбил паралич. Коронацию провел архиепископ Реймсский Гильом Белые Руки.