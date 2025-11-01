Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что членство страны в Евросоюзе принесёт пользу только в случае реформ внутри самого ЕС. По его словам, Тбилиси рассчитывает, что к 2030 году европейская бюрократия изменится и станет более прагматичной. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Он напомнил, что летом 2024 года Евросоюз приостановил стратегический диалог с Грузией после принятия закона о прозрачности, и подчеркнул, что власти страны продолжают защищать национальные интересы. Кобахидзе выразил надежду, что через несколько лет отношения между сторонами станут менее политизированными, а подходы Брюсселя — более взвешенными.

Грузия больше не будет участвовать в заседаниях "Евронеста"

Ранее ЕС резко критиковал грузинские власти за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году.

*экстремистское движение, запрещенное в России