Впавший в кому после страшной аварии юморист раскрыл влияние ДТП на него

Популярный американский комик и актер Трейси Морган раскрыл, как на него повлияло страшное ДТП, которое унесло жизнь его друга и после которого он впал в кому на две недели. Об этом пишет CBS News.

Морган отметил, что едва выжил в аварии. По словам юмориста, после тяжелого ДТП он стал больше радоваться жизни.

«Нужно ценить жизнь. Потому что, когда она оборвется, все будет кончено», — сказал он.

Комик также заверил, что простил виновника происшествия сразу же, как только вышел из комы. Как пояснил Морган, в противном случае он испытывал бы гнев, что помешало бы его карьере в юморе. «Я бы не смог быть веселым. (...) Я простил его, только чтобы двигаться дальше и жить свою жизнь», — указал он.

Уточняется, что авария произошла в 2014 году. Водитель фуры врезался в автомобиль, в котором Морган находился с другом, юмористом Джеймсом Макнейром. Морган провел две недели в коме с черепно-мозговой травмой и переломами. Макнейра не удалось спасти.

