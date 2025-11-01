Грузия больше не будет участвовать в заседаниях "Евронеста"

Власти Грузии приняли решение больше не участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи "Евронест" из-за несправедливого отношения к республике. Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в X.

Как отметил Папуашвили, такое решение было принято потому, что на очередном заседании "Евронеста" в Ереване были приняты несколько резолюций, в которых говорится о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии, а также упоминаются в качестве "политических заключенных" люди, осужденные за беспорядки на митингах в Тбилиси. А действующая власть Грузии называется "самопровозглашенной".