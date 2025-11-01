Принц Гарри осудил то, чем занимается его жена: «У неё явно есть какой-то план»
Принц Гарри раскритиковал родителей, размещающих снимки своих детей онлайн, что выглядело особенно неоднозначно на фоне действий его супруги Меган Маркл, которая недавно показала лица их детей. Об этом сообщает RadarOnline.
Пара, покинувшая королевскую семью, демонстрирует явное расхождение во взглядах. Гарри, активно выступающий против влияния соцсетей на подрастающее поколение, сделал свои замечания вскоре после того, как Маркл обнародовала, а потом удалила видео с их детьми.
В подкасте «Hasan Minhaj Doesn't Know» 29 октября ведущий задал герцогу Сассекскому вопрос о допустимости размещения детских фото в сети.
«Реальность такова, что, исходя из того, что я узнал, увидел, услышал и испытал, вы должны быть действительно обеспокоены, осторожны и внимательны, размещая фотографии своих детей в интернете, особенно сейчас», — ответил Гарри.
Принц подчеркнул: «С учётом нерегулируемого развития ИИ вы просто не знаете, куда это может привести и как это будет использоваться».
Инцидент разгорелся после публикации Маркл видео, где принц вырезает тыкву, а дети играют неподалёку. В коротком ускоренном ролике мельком появились 6-летний Арчи и 4-летняя Лилибет — впервые за долгое время их лица были показаны отчётливо. Это стало нарушением семейного правила, согласно которому детей демонстрировали только со спины или в профиль. Несмотря на быстрое удаление публикации Маркл, кадры с лицами детей уже распространились в сети.
По словам инсайдера из окружения пары: «Меган понимает уровень интереса к её семье в сети. Более открытый показ Арчи и Лилибет — это не просто обмен милыми моментами, это осознанный шаг к формированию общественного восприятия. За этим стоит чёткая стратегия».
В то время как большинство объясняет сокрытие лиц детей соображениями безопасности, королевский фотограф Артур Эдвардс видит здесь иной мотив.
«Я не знаю, почему мы не можем видеть лица детей», — говорит он. «Думаю, у неё явно есть какой-то план, возможно, связанный с деньгами на будущее, не знаю».