Принц Гарри осудил то, чем занимается его жена: «У неё явно есть какой-то план»

Принц Гарри раскритиковал родителей, размещающих снимки своих детей онлайн, что выглядело особенно неоднозначно на фоне действий его супруги Меган Маркл, которая недавно показала лица их детей. Об этом сообщает RadarOnline.

© Super.ru

Пара, покинувшая королевскую семью, демонстрирует явное расхождение во взглядах. Гарри, активно выступающий против влияния соцсетей на подрастающее поколение, сделал свои замечания вскоре после того, как Маркл обнародовала, а потом удалила видео с их детьми.

В подкасте «Hasan Minhaj Doesn't Know» 29 октября ведущий задал герцогу Сассекскому вопрос о допустимости размещения детских фото в сети.

«Реальность такова, что, исходя из того, что я узнал, увидел, услышал и испытал, вы должны быть действительно обеспокоены, осторожны и внимательны, размещая фотографии своих детей в интернете, особенно сейчас», — ответил Гарри.

Принц подчеркнул: «С учётом нерегулируемого развития ИИ вы просто не знаете, куда это может привести и как это будет использоваться».

Инцидент разгорелся после публикации Маркл видео, где принц вырезает тыкву, а дети играют неподалёку. В коротком ускоренном ролике мельком появились 6-летний Арчи и 4-летняя Лилибет — впервые за долгое время их лица были показаны отчётливо. Это стало нарушением семейного правила, согласно которому детей демонстрировали только со спины или в профиль. Несмотря на быстрое удаление публикации Маркл, кадры с лицами детей уже распространились в сети.

По словам инсайдера из окружения пары: «Меган понимает уровень интереса к её семье в сети. Более открытый показ Арчи и Лилибет — это не просто обмен милыми моментами, это осознанный шаг к формированию общественного восприятия. За этим стоит чёткая стратегия».

В то время как большинство объясняет сокрытие лиц детей соображениями безопасности, королевский фотограф Артур Эдвардс видит здесь иной мотив.