Раскрыта причина резонансного решения Трампа по испытанию ЯО

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний может представлять собой тактический маневр, направленный на усиление переговорных позиций в диалоге с Китаем и Россией. Как отмечает британская газета Financial Times, данная риторика скорее отражает поиск инструментов давления на мировые державы, чем свидетельствует о реальном изменении политического курса.

Публикация обращает внимание на противоречивый характер позиции американского лидера, который ранее акцентировал важность переговоров о денуклеаризации, а теперь заявляет о необходимости "равных" испытаний с другими ядерными державами. При этом, по мнению издания, администрация Трампа не предоставила четких разъяснений относительно практической реализации этих намерений.

Эксперты выражают серьезную озабоченность потенциальными последствиями такого шага. Исполнительный директор организации Arms Control Association Дэрил Кимбэлл предупреждает, что возобновление ядерных испытаний США может спровоцировать цепную реакцию в мировом масштабе, подобной которой не наблюдалось последние 25 лет.

Ранее сообщалось, что Трамп неправильно понял Путина и потребовал ядерных испытаний.