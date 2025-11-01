Дочери принца Эндрю унижены скандалом вокруг отца и матери Сары Фергюсон

Принцессы Беатрис и Евгения, дочери Эндрю и Сары Фергюсон, унижены скандалом вокруг своих родителей. Напомним, на днях стало известно, что Карл III официально начал процесс лишения Эндрю титула и звания. Кроме того, и брат короля, и его бывшая жена обязаны покинуть поместье Royal Lodge и переехать в другое частное жильё.

Page Six со ссылкой на королевского эксперта пишет, что последствия случившегося могут иметь необратимые последствия для дочерей Эндрю и даже для их собственных детей. Более того, есть вероятность, что теперь и принцессам придётся отказаться от своих титулов.

«Они всё это время были инструментом переговоров, но теперь они, возможно, захотят отказаться от своих титулов… Думаю, они могли бы отстраниться от всего и жить тихой жизнью», — предположил собеседник издания.

С другой стороны, по некоторым данным, главным условием отстранения Эндрю от всех королевских дел было спокойствие его дочерей. Принц не раз просил короля проследить за тем, чтобы с Беатрис и Евгенией всё было в порядке. Есть вероятность, что для них всё останется неизменным, за исключением того, что теперь их имена неразрывно связаны с громким королевским скандалом.

Ранее стало известно, что на фоне скандала вокруг отца принцессы Беатрис и Евгения покинули Великобританию.

