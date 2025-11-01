Постамериканский мир: как прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Переговоры между Трампом и Си Цзиньпином в Пусане продлились недолго, хотя на повестке стояло множество вопросов. Среди основных нерешенных тем — урегулирование конфликта на Украине, закупки Россией китайских энергетических ресурсов и угроза введения тарифов на китайский экспорт. Ранее в Куала-Лумпуре стороны смогли договориться об отмене тарифов, сообщает РИА Новости.

Как пишут авторы, после пленума ЦК КПК Китай усилил свои позиции, избавившись от руководства, которое состояло из компрадорских элементов. В ответ на тарифы Пекин ввел лицензирование экспорта редкоземельных металлов. Также Китай значительно продвинулся в области искусственного интеллекта и микрочипов, начав конкурировать с США, говорится в материале.

Доклад RAND Corp. рассматривает два возможных подхода: конфронтацию и разрядку. В отличие от СССР, Китай уже прошел через внутренние изменения и не нуждается в разрядке. США оказались в аналогичной ситуации, как СССР в 1980-х годах, столкнувшись с усилением России и Китая, отмечается в статье.

Историческое понятие Запада теперь воспринимается как совокупность региональных групп, которые продолжают поддерживать связи с Россией и Китаем. Государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока активно участвуют в инициативах Китая, что приводит к выводу 38% мировой торговли из долларовой системы.

Сообщается, что Трамп не посетил саммит АТЭС, чувствуя себя посторонним. Восточная Азия отдаляется от Pax Americana, а США ожидают экономического кризиса, который потребует реиндустриализации.

Встреча с Си показала Трампу «реальность постамериканского мира», подчеркивают авторы материала. По украинскому конфликту он заявил: «пусть воюют». Китай не будет беспощаден к США, как были англичане к Китаю, указывают обозреватели.