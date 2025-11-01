Трампа обвинили в возвращении к холодной войне

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия вовращает к «менталитету холодной войны».

Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Решение президента Трампа возобновить испытания ядерного оружия — это возвращение к менталитету холодной войны... Ему нет нужды начинать его испытания. Президент мира не стал бы этого делать, это не новая гонка за ядерное оружие», — написал политик.

При этом Мема подчеркнул, что ядерное оружие никогда не должно использоваться для решения международных конфликтов.

«Я думаю, президент Трамп способен на гораздо большее», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.