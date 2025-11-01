Бывший помощник Трампа заявил о готовности президента США к переговорам по Украине

Экс-помощник президента США Флинн: Трамп хочет продолжить диалог по Украине
Президент США Дональд Трамп хочет добиваться продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн.
«Он готов продолжать разговор», — сказал он, отвечая на вопрос о переговорном процессе по урегулированию конфликта с участием Трампа.
Накануне британская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп сохраняет готовность вести переговоры с российской стороной по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в Будапеште. Однако вскоре глава Белого дома объявил об отмене переговоров.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время переговорить с Трампом, сказал, что таких бесед не запланировано.
