Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков назвал "Буревестник" абсолютным прорывом в сфере обороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракета "Буревестник" является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны, пишет РИА Новости.

"Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны", - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.

СМИ узнали о заговоре против Зеленского

Украинская оппозиция собирается выдвинуть против Владимира Зеленского серьезные обвинения. Его обвиняют в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Politico.

"Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления", — приводит издание слова источника.

Стоит отметить, что главу киевского режима уже неоднократно критиковали за неэффективные решения.

Вэнс шутливо напомнил о перепалке с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в шутливой форме поздравил жителей страны с Хэллоуином и напомнил о перепалке с президентом Украины Владимиром Зеленским. В видеоролике Вэнс предстал в кудрявом парике, пишет РИА Новости.

"Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости (традиция на Хэллоуин - ред.)", - написал вице-президент США.

Отмечается, что появление в кудрявом парике является отсылкой к мему, который часто используется в сети для высмеивания вице-президента.

Мир оказался на пороге ядерной войны, заявил Вулин

Председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин заявил, что третья мировая война давно идет. По его словам, сейчас мир оказался на пороге ядерной войны, сообщает РИА Новости.

"Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной. Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн", - заявил бывший вице-премьер Сербии.

Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются организовать войну и смену власти в Венесуэле, чтобы завладеть природными богатствами этой страны. По его словам, если бы у его страны не было важных ресурсов, о ней никто бы не говорил, пишет РИА Новости.

"Против Венесуэлы (США - ред.) попытались организовать войну, государственный переворот и ограбление наших огромных запасов нефти и газа. Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота, воды, миллионов гектаров плодородной земли и стратегического географического положения, о нас, возможно, никто бы и не говорил", - сказал Мадуро во время выступления на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе.

Президент Венесуэлы также добавил, что народ республики "вновь обрел себя" и сумел выстоять перед "мрачной волной угроз" последних месяцев.