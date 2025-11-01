Запад во главе с Соединенными Штатами на протяжении практически всей истории существования НАТО не соблюдал данные обещания на счет нерасширения альянса. Однако все эти договоренности всегда нарушались, заявил экс-помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, передает РИА Новости.

«Если взглянуть на исторический контекст, когда они говорили о нерасширении НАТО. Конечно же, все до единого президенты США с тех пор, мы, Запад, просто брали и нарушали все аспекты этих договоренностей», — поделился он.

Он напомнил, что еще во времена первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева велось обсуждение нерасширения блока. В них участвовали Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран и Джордж Буш. Однако, по словам Флинна, после всего этого Запад в одностороннем порядке изменил правила игры.

