Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре международного скандала после публичного заявления о желании обратить свою супругу в христианство. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Инцидент произошел во время выступления Вэнса в Университете Миссисипи, где он отвечал на вопросы аудитории. Когда один из слушателей поинтересовался отношением политика к религиозным различиям в его семье, вице-президент дал откровенный ответ.

«Надеюсь ли я, что в конце концов она проникнется тем же, чем проникся я в церкви? Да, я искренне этого желаю, потому что верю в христианское Евангелие и надеюсь, что в конце концов моя жена увидит его в том же свете», — заявил Вэнс, говоря о своей супруге Уше Вэнс, которая имеет индийские корни и воспитывалась в индуистской семье.

Его слова цитирует NYT.

Высказывание политика вызвало волну критики со стороны индийской диаспоры и представителей индуистской общины в Америке, которые усмотрели в его словах неуважение к религиозным традициям. Критики утверждают, что подобные высказывания указывают на то, что Вэнс рассматривает индуизм как второстепенную религию, уступающую христианству.

После волны критики Джей Ди Вэнс попытался смягчить последствия своего заявления, выступив с разъяснениями в социальной сети X. Вице-президент ответил на комментарий пользователя, обвинившего его в пренебрежении религией супруги, назвав это сообщение «отвратительным». В своем посте Вэнс назвал жену «самым удивительным благословением» в своей жизни. Сама Уша Вэнс не стала публично комментировать ни высказывание мужа, ни последовавшую за ним волну критики.