На Украине возмутились ситуацией в Киеве

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

© Лента.ру

Соскин призвал жителей Киева позаботиться о собственной жизни, поскольку власти заинтересованы только в сокрытии своих неудачных решений.

«В Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему [мэр Киева Владимира=] Кличко об этом не говорит? Почему [Глава киевской городской администрации Тимур] Ткаченко не рассказывает?» — возмутился он.

В Киеве предупредили о финансовом крахе Украины

Ранее сообщалось, что подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом.