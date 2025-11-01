На Украине возмутились ситуацией в Киеве
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины замалчивают реальную ситуацию с энергоснабжением Киева. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.
Соскин призвал жителей Киева позаботиться о собственной жизни, поскольку власти заинтересованы только в сокрытии своих неудачных решений.
«В Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему [мэр Киева Владимира=] Кличко об этом не говорит? Почему [Глава киевской городской администрации Тимур] Ткаченко не рассказывает?» — возмутился он.
Ранее сообщалось, что подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом.
«Уничтоженные цели: подстанции, узлы энергоснабжения, склады», — рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.