Илон Маск заявил о неизбежности гражданской войны в Британии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что гражданская война в Британии неизбежна. С его слов, вопрос стоит лишь в том, когда именно это произойдет. Об этом он написал в социальной сети Х.

Миллиардер связал свой мрачный прогноз со столкновениями, которые начались после убийства трех маленьких девочек мигрантом из Раунды. В результате волнений десятки полицейских пострадали, а задержаны свыше тысячи человек, им предъявлены сотни обвинений. Маск, реагируя на новости о массовых столкновениях британцев с мигрантами, заявил, что продвижение политики идентичности в ущерб национальной гордости неизбежно ведет к гражданской войне.