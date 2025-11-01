Вэнс пошутил про попрошайничество Зеленского в поздравлении на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал шутливое поздравление американцев с Хэллоуином. В нем он вспомнил про скандал с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале этого года.

Вэнс в своем интервью изданию New York Post отмечал, что своим «самым известным» делом он считает перепалку с Зеленским в Вашингтоне. Тогда нелегитимный президент Украины был обвинен им в неблагодарности за ту помощь, которую США оказывают Киеву. Вице-президент призывал украинского партнера к извинениям и сказать «спасибо».

«Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости», - опубликовал Вэнс.

Свой шутливый пост Вэнс сопроводил коротким видео. На нем он запечатлен в клоунском парике. В таком виде его нередко публикуют в мемах, чтобы высмеять чиновника.

Ранее «МК» писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что публичная перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале, хотя и была нежелательной, в конечном счете пошла на пользу американской общественности.