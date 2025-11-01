Пропустивший брифинг с Зеленским глава ГУР Украины обнаружился под Покровском

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнаружился под Красноармейском (украинское название Покровск), он командует операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на месте. Об этом сообщает издание Zn.ua.

© Global Look Press

Ранее журналисты обратили внимание на то, что Буданова не было на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России.

«Буданов на месте и управляет операцией лично. В операции задействовано несколько вертолетов», — говорится в публикации.

Видео с высадкой десанта с вертолета UH-60A Black Hawk на западной окраине Покровска ранее распространилось в соцсетях. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» указал на сообщение репортера издания The Economist Оливера Кэррола о попытках ВСУ контратаковать у Покровска. По информации западного журналиста, вертолеты ГУР и силы специальных операций якобы высадились непосредственно в районах, которые находятся под заявленным контролем России, чтобы восстановить линии снабжения. Военкоры опровергли подобные заявления, назвав их фейками, призванными успокоить украинскую общественность.

Позднее канал сообщил, что высадившиеся с вертолета украинские военные попали под огонь FPV-дронов российской группировки войск «Центр» и понесли потери.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский бросил группировки ВСУ в окруженных Красноармейске и Купянске.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга