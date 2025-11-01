В КНДР рассказали о несбыточной мечте Корейского полуострова

Заместитель главы МИД КНДР Пак Мён Х назвал несбыточной мечтой денуклеаризацию Корейского полуострова. Его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© Газета.ru

«РК (Республика Корея. — «Газета.Ru») до сих пор не знает, что ее настойчивое отрицание статуса КНДР как (ядерного. — «Газета.Ru») государства… (обнаруживает ее. — «Газета.Ru») неразумие… как бы она ни болтала о денуклеаризации сто и тысячу раз, это является совсем несбыточной грезой», — заявил дипломат.

В сентябре сообщалось, что южнокорейские власти допускают возможность снятия определенных санкций с Северной Кореи, если КНДР согласится присоединиться к программе денуклеаризации полуострова.

В августе министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Вашингтоне обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и подтвердили стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

