В Швеции не нашли виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

Полиция Швеции пока не выявила виновных в нападениях на российское посольство и торговое представительство, хотя и заверяет, что расследование продолжается, но без видимых результатов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

© Лента.ру

Шведская полиция уверяет, что расследование повторяющихся инцидентов, когда с неопознанных дронов на посольство и торговое представительство сбрасывали краску, все еще ведется, и что принимаются все нужные меры для защиты безопасности дипломатической миссии России.

«К сожалению, расследование пока не привело к каким-либо конкретным результатам», — говорится в сообщении.

Совершено нападение на посольство РФ в Швеции с использованием дрона

Согласно заявлению дипломатического представительства, над территорией посольства и торгового представительства до конца этого года остается в силе бесполетная зона, установленная шведскими властями.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Скандинавия после вступления в НАТО Финляндии и Швеции превращается в новую линию фронта против России.