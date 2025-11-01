Три страны ЕС готовы вместе выступить против Украины

Формируется единая позиция трех центральноевропейских государств — Словакии, Венгрии и Чехии — в отношении европейских инициатив, касающихся украинского вопроса. Об этом сообщил заместитель председателя словацкой партии Smer Любош Блаха.

"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны... Братислава, Будапешт и Прага понимают, что сегодняшняя политика Брюсселя вредная и антиевропейская, и лучшее, что они могут сделать для своих государств и народов, — это защищаться всеми возможными способами", — сказал Блаха в интервью "Известиям".

В Европе готовят восстание против Украины

Эксперт считает, что позиции этих стран окажутся значительно более весомыми при координации совместных действий. Следовательно, именно развитие событий по такому пути представляется наиболее вероятным, считает Блаха. Альянс, по его мнению, не будет похож на заговор или элементы гибридной войны со стороны России — речь идет лишь о "естественном проявлении здравого смысла и политического реализма".

Ранее о намерении создать в Евросоюзе альянс со Словакией и Чехией объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Страна последовательно блокирует поставки оружия Киеву и санкции на российские энергоносители. Формирование такого политического объединения вызывает озабоченность в европейских столицах, так как может препятствовать единой политике ЕС в отношении Украины.