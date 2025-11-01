Оппозиция решила обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины

Lenta.ru

Украинская оппозиция решила выдвинуть против лидера страны Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики, пишет журнал Politico со ссылкой на источник.

© Global Look Press

По мнению оппозиционных сил, украинский глава должен был не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления.

«Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности», — говорится в статье

Автор напомнил, что Зеленского неоднократно критиковали за неэффективные решения.

