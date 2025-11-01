Трамп заявил о проблемах с оплатой талонов питания для американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил о вероятных задержках в выплате продовольственных талонов американским гражданам в условиях продолжающегося правительственного шатдауна.

В своем обращении, размещенном в социальной сети Truth Social, глава Белого дома сообщил, что администрация запросила у судебных органов разъяснения относительно возможности законного продления финансирования программы продовольственной помощи SNAP.

В США перестанут выдавать талоны на питание из-за продолжения шатдауна

Несмотря на полученное в пятницу судебное решение, запрещающее приостановку программы продовольственной помощи, Трамп отметил, что даже при оперативном получении необходимых разъяснений выплаты всё равно могут быть задержаны из-за необходимости выделения средств на уровне штатов.

