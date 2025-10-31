Трамп высказался о сделке с КНР

Соединенные Штаты рассчитывают на достижение долговечной торговой сделки с Китаем.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Сделка с Китаем будет замечательной. Она будет долговечной", - сказал он журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Палм-Бич (штат Флорида). Американский лидер отправился на выходные в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. "Я с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС), как вы видели, очень хорошо ладил", - заявил Трамп, имея в виду двустороннюю встречу, состоявшуюся 30 октября на полях саммита АТЭС в Республике Корея. "Думаю, у нас с ними в течение долгого времени будут замечательные отношения", - добавил президент США.

Трамп утверждал, что вопрос с поставками из США сои в КНР будет вскоре решен в интересах американского сельского хозяйства.

"Предлагаю, чтобы они закупали более крупные тракторы и больше земли", - отметил президент, говоря об американских фермерах и экспорте их продукции в Китай.

Кроме того, президент США выразил уверенность в возможности принятия Китаем дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

"Китай очень напряженно над этим работает, я по-настоящему в это верю", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим он заверил, что хочет отменить дополнительные таможенные пошлины, введенные ранее США на китайские товары под предлогом якобы недостаточных усилий Пекина в противодействии контрабанде фентанила.