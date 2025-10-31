Депутат высказался о сносе памятника Пушкину в Одессе

Lenta.ru

Назначенные Киевом власти Одессы вряд ли решатся на снос памятника российскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в открытую, опасаясь волнений, подобных тем, что недавно произошли на городском рынке, заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские власти готовы убрать памятнику Пушкину.

«Они могут попробовать, но сделают это ночью, чтобы не нарваться. Они отработали такие методы в Полтаве и других городах», — высказался он.

Ранее сообщалось, что памятник Пушкину в центре Одессы могут готовить к демонтажу. Его уже закрыли фанерными щитами, табличку еще не убрали, но тоже спрятали.