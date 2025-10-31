«Мы не проиграем»: в США сделали неожиданное заявление о России
Россия не проиграет в конфликте на Украине, поскольку этот вопрос имеет для неё большое значение.
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.
По его словам, россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания военный конфликт на Украине был бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО.
Отставной американский офицер при этом добавил, что Россия, принимая какое-либо политическое решение, «не действует спонтанно».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Риттер призвал не испытывать терпение России, пытаясь вынудить ее на новые витки эскалации конфликта.