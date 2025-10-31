Россия не проиграет в конфликте на Украине, поскольку этот вопрос имеет для неё большое значение.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.

По его словам, россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания военный конфликт на Украине был бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО.

«И единственное, что сейчас удерживает НАТО, – это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение, – подчеркнул Риттер. – Они заявляют: «мы не проиграем»».

Отставной американский офицер при этом добавил, что Россия, принимая какое-либо политическое решение, «не действует спонтанно».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Риттер призвал не испытывать терпение России, пытаясь вынудить ее на новые витки эскалации конфликта.