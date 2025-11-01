Король Великобритании Карл III принял решение заранее спланировать церемонию своих похорон, передает Radar Online.

Источник сообщает, что церемония будет не менее масштабная, чем похороны королевы Елизаветы II. В списке приглашенных должны быть сотни зарубежных политиков, монархов, религиозных деятелей и друзей королевской семьи. Карл III настаивает на присутствии принца Гарри и королевы Камиллы. При этом принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон приглашены не будут.

По данным СМИ, при планировании мероприятий король не советовался с принцем Уильямом, самостоятельно определяющим стратегию развития монархии.

Карл III лишил своего брата принца Эндрю титулов и выселил из королевской резиденции

В феврале 2024 года у Карла III обнаружили рак простаты. На время лечения медики посоветовали ему отложить публичные мероприятия.

За последние месяцы состояние монарха сильно ухудшилось. По данным журналистов, он с трудом передвигается с тростью по поместью в Норфолке. Также утверждается, что король употребляет алкогольные напитки для снятия болезненных ощущений.