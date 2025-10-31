Орбан высказался о поддержке Украины Евросоюзом

Аксинья Кравченко

Европейские страны, выражающие поддержку Украине, подталкивают Европу к военному конфликту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отметил, что ЕС хочет оказывать помощь Украине за счет бюджетов стран Европы, поскольку «у самого Брюсселя нет денег».

«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — сказал Орбан, сравнив нынешнюю ситуацию в Европе с событиями, предшествующими Первой и Второй мировым войнам.

По его словам, европейские лидеры не понимают, что «играют с огнем» и приближают Европу к войне. Единственным положительным моментом Орбан назвал миротворческую позицию президента США Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине. В связи с этим он подчеркнул, что «сегодня именно европейцы говорят о войне, хотя Будапешт не советует им этого делать».