Трамп отказал Орбану в одной просьбе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил исключить его страну из санкций против российской нефти, но получил отказ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», — сказал глава Белого дома.

27 октября Орбан заявил, что введение новых ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Он заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.