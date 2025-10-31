Протасевич ответил на вопрос о работе на белорусскую разведку

Журналист и блогер Роман Протасевич ответил на вопрос корреспондента о том, работает ли он на белорусскую разведку. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич работает в национальной разведке. Во время разговора с журналистами сам блогер подтвердил эту информацию, но отказался делиться подробностями.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — заявил он.

