Трамп рассказал о реновации ванной Линкольна в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о завершении реновации ванной Линкольна в Белом доме, раскритиковав её предыдущий облик.

«Я отреставрировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. В 1940-х годах её отреставрировали в стиле ар-деко с зелёной плиткой, что было совершенно неуместно в эпоху Линкольна», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что при нынешней реновации был использован чёрно-белый полированный мрамор. По его словам, такая отделка «очень подходил» эпохе Авраама Линкольна. Президент предположил, что именно этот мрамор был в комнате изначально.

21 октября стало известно, что в Вашингтоне начали сносить фасад восточного крыла Белого дома, чтобы построить бальный зал по решению американского лидера.

В Белом доме назвали строительство бального зала «главным приоритетом» Трампа.