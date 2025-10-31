Трамп рассказал о реновации ванной Линкольна в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о завершении реновации ванной Линкольна в Белом доме, раскритиковав её предыдущий облик.
Трамп отметил, что при нынешней реновации был использован чёрно-белый полированный мрамор. По его словам, такая отделка «очень подходил» эпохе Авраама Линкольна. Президент предположил, что именно этот мрамор был в комнате изначально.
21 октября стало известно, что в Вашингтоне начали сносить фасад восточного крыла Белого дома, чтобы построить бальный зал по решению американского лидера.
В Белом доме назвали строительство бального зала «главным приоритетом» Трампа.