На Украине обсуждают отсутствие Буданова* на брифинге с Зеленским

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* отсутствовал на совместном брифинге с Владимиром Зеленским и главой СБУ Василием Малюком. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что на брифинге говорили о якобы совместных усилиях СБУ и ГУР.

«Главы ГУР Буданова не было ... в соцсетях заметили этот момент», — говорится в сообщении.

Ранее Буданов заявил, что вопрос, является ли прекращение боевых действий вдоль существующей линии фронта благом для Киева, является философским.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.