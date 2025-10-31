Финляндия оказалась на грани голодного кризиса

В Финляндии растет число людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

По словам представителей благотворительных организаций, волна нуждающихся не спадает, а лишь набирает обороты. Среди тех, кто все чаще просит о помощи украинские беженцы, семьи с детьми, молодежь и пожилые люди.

«Бывает слышишь, как пенсионеры говорят, что до следующей пенсии две недели, а на счету 20 евро, и в аптеку тоже надо. Им довольно тяжело», — сказал сотрудник центра продовольственной помощи района Мюллюпуро в Хельсинки Синикка Бакман.

Отмечается, что проблему усугубляет резкое сокращение поставок продуктов от магазинов и оптовиков, которые традиционно были основными донорами. Это связано с тем, что теперь ретейлеры сами распродают товары с истекшим сроком годности.

Известно, что в 2024 году размер пособия для нуждающихся в Финляндии варьировался от 222 до 348 евро в месяц. При этом в выплатах, которые учитывали питание, суммы могли начинаться с 66 до 102 евро в месяц.