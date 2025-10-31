В ООН внезапно осудили действия США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что удары США по судам в Карибском море нарушают международное право. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

На брифинге для журналистов представителя генсека спросили, разделяет ли Гутерриш заявление верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Тюрк ранее заявил, что удары по лодкам с наркотиками нарушают международное гуманитарное право.

«Разделяет», — ответил Дюжаррик.

В своем первоначальном заявлении Тюрк призвал США прекратить удары и принять меры для предотвращения внесудебных наказаний.