Ананд: Канада передаст Ан-124 Украине, если выиграет дело о конфискации самолёта

Канада собирается отправить российский самолёт Ан-124, удерживаемый в аэропорту Торонто, на Украину, если это позволит суд.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

«Канада предпринимает юридические меры для изъятия самолёта и передачи его Украине», — цитирует её РИА Новости.

По словам Ананд, если Оттава выиграет дело о конфискации Ан-124, страна передаст самолёт Киеву.

Летом 2023 года авиакомпания «Волга-Днепр» призвала Канаду мирно урегулировать спор в отношении Ан-124.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что арест в Канаде самолёта Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» является пиратством и угоном.

В посольстве России в Канаде отметили, что возможная конфискация самолёта Ан-124-100 в Торонто незаконна.