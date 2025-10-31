Литва готова принять от Финляндии выпрыгнувшего из поезда россиянина

Литва готова принять от Финляндии гражданина России, выпрыгнувшего из следовавшего по литовской территории транзитного калининградского поезда.

Об этом сообщил журналистам прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас.

"В настоящее время Данила Мухаметов, выпрыгнувший из транзитного поезда 17 июня, находится в Финляндии", - сказал он. Согласно установленным правилам, россиянин передается первой стране ЕС, в которой оказался. Это Литва. "Мы согласны на передачу", - заявил прокурор.

Дальнейшие действия своей страны он предсказывать не стал.

"Одно дело, если Мухаметов просит политического убежища. Другое дело, если он, по нашему мнению, незаконно пересек границу Литвы", - отметил Брадунас.

17 июня на подъезде к литовскому контрольно-пропускному пункту у города Кибартай, когда до него оставалось около 25 минут, проводники поезда, следовавшего из Адлера в Калининград, обнаружили в одном из вагонов открытую дверь. Было установлено, что в вагоне нет гражданина России 2004 года рождения. Была установлена его личность. Это Данила Мухаметов из Башкирии.