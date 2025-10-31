Невольников в азиатских колл-центрах мошенников продают на органы

Азиатские колл-центры мошенников продают своих подневольных работников на органы. Об этом РИА Новостям рассказала таиландская тележурналистка Тхапхани Иатсиричай.

По словам Иатсиричай, в подобных колл-центрах существует система по перепродаже работников, которые находятся в таких местах против своей воли. Работники, которые не справляется со своими задачами, могут быть проданы другой группе мошенников. Самых малоэффективных могут продать в секс-рабство или принудить к физической работе. Если же у подневольного обнаруживаются проблемы со здоровьем, его могут продать на трансплантацию органов.

«Как говорят бывшие невольники, трупы таких несчастных чаще всего выкидывают в реку Мэй, пограничную с Таиландом. Это правда, потому что наши военные и полицейские на границе выловили из воды в течение этого года прибитые к таиландскому берегу тела не менее пяти человек. Все тела имели следы операций по извлечению органов», — рассказала она.

Тележурналистка также добавила, что в подобных местах обычно размещают вместе людей одного гражданства. На вопрос о том, могут ли в подобных условиях оказаться россияне, Иатсиричай дала положительный ответ.