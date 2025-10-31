Бессент анонсировал подписание соглашения между США и КНР

США и Китай на следующей неделе подпишут торговую сделку, соглашение по которой было достигнуто в ходе переговоров лидеров двух стран в Южной Корее. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, передает РИА Новости.

Он отметил, что видит риски некоторых трудностей в подписании сделки. Несмотря на это Бессент выразил уверенность в наличии между сторонами эффективных каналов связи.

«США и Китай подпишут соглашение в течение следующей недели», — сказал он.

Напомним, что 30 октября в Южной Корее состоялась встреча председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров лидеры стран договорились о том, что Вашингтон отменит так называемые фентаниловые пошлины в размере 10% и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а Пекин «соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин Соединенных Штатов».