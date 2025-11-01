Трамп нашел новый рычаг давления на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил об испытаниях ядерного оружия, чтобы надавить на Россию и Китай.

© Газета.Ru

Об этом пишет газета Financial Times.

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, ранее Трамп подчеркивал необходимость денуклеаризации в отношениях с Россией и Китаем, поэтому истинные намерения президента США по испытаниям ЯО остаются неясны, считает FT.

Экс-помощник президента США Флинн: Трамп хочет продолжить диалог по Украине

В четверг, 30 октября, Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса. Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке, допустил, что объявленные Трампом ядерные испытания могут представлять собой небольшие, контролируемые подземные взрывы.

31 октября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право на проведение ядерных испытаний в случае, если аналогичные действия будут предприняты другими странами. При этом подчеркивается, что в настоящее время в мире ядерные испытания, хоть и не в физическом смысле, а в форме расчетов и моделирования, ведутся постоянно.