Трамп высказался о скором ударе по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Белый дом готовит операцию на территории Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

Во время разговора с журналистами на борту президентского самолета Трамп заявил, что информация об ударе по наркокартелям Венесуэлы не имеет отношения к реальности.

«Нет», — коротко ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белый дом принял решение о проведении операции для уничтожения «иерархии наркокартеля» в Венесуэле. Сообщалось, что в ходе этой операции США планируют удары и по военным объектам, которые используются для контрабанды наркотиков.