Лишенному гражданства мэру Одессы избрали меру пресечения

Lenta.ru

Лишенному гражданства Украины по указу президента Владимира Зеленского бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения.

Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Труханова отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет», — передает издание.

14 октября стало известно о лишении Труханова украинского гражданства. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Позднее появилась информация о преследовании Труханова правоохранительными органами. Ему предъявили подозрение в служебной халатности при наводнении в Одессе в конце сентября.