Лишенному гражданства мэру Одессы избрали меру пресечения
Лишенному гражданства Украины по указу президента Владимира Зеленского бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения.
Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.
«Труханова отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет», — передает издание.
14 октября стало известно о лишении Труханова украинского гражданства. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Позднее появилась информация о преследовании Труханова правоохранительными органами. Ему предъявили подозрение в служебной халатности при наводнении в Одессе в конце сентября.